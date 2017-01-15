سفير مصر بتونس يشيد بأداء منتخب الناشئين في بطولة العالم للطائرة

أشاد السفير المصري لدى تونس نبيل حبشي, اليوم /الأربعاء/, بالأداء المتميز الذي يقدمه المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة ببطولة العالم المقامة حاليا في تونس.

وأشار السفير - إلى أن صعود مصر للدور نصف النهائي للبطولة هو نتاج حسن الإدارة من قبل الاتحاد المصري للكرة الطائرة والإدارة الفنية للمنتخب, علاوة على تفاني اللاعبين المصريين في رفع اسم مصر عاليا باعتبارهم سفراء لمصر.

كما نوه السفير إلى أن السفارة المصرية بتونس قدمت للمنتخب كل أوجه الدعم لضمان أن ينصب تركيز الفريق على المنافسات داخل البطولة.

كان السفير نبيل حبشي قد حضر عدة مباريات للمنتخب الوطني للكرة الطائرة بتونس, والتي فاز بها المنتخب على بيلا روسيا وألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك, فضلا عن مباراة أمس التي فاز بها على المنتخب النيجيري, واجتمع بالجهاز الفني واللاعبين وحثهم على بذل كل الجهد من أجل تمثيل مصر تمثيلا مشرفا في البطولة, وصولا إلى التتويج ببطولة العالم في نهاية المطاف .

مؤكدا أن اللاعب المصري قادر على أن يكون على منصات التتويج طالما توافرت الظروف والإمكانيات التي تؤهله لذلك.

يذكر ان منتخب مصر لناشئي الطائرة سيواجه مساء غد /الخميس/ نظيره الايطالي في الدور نصف نهائي لبطولة العالم المقامة حاليا في تونس .



