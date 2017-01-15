طائرة مصر تتوج بالبرونزية في منافسات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

فاز المنتخب المصري للكرة الطائرة للرجال على نظيره النيجيري بثلاثة أشواط نظيفة وحصل الميدالية البرونزية في منافسات الكرة الطائرة بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها المغرب وتختتم اليوم.

وشهدت المباراة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك في ختام لقاءات المنتخب المصري بدورة الألعاب الأفريقية .

وكان المنتخب المصري قد فاز على المغرب بنتيجة 3 / 1 في رابع مواجهاته بالمنافسة، بينما خسر أمام نظيره الجزائري صفر3/ فى ثالث لقاءاته، كما فاز على الرأس الأخضر بنتيجة 3 / صفر، وخسر من الكاميرون 3 / صفر .

وتتربع مصر الآن على عرش الرياضة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها بالمركز الأول بعدد ميداليات وصل إلى 272 ميدالية بواقع 101 ذهبية و98 فضية و73 برونزية.

ويتبقى لبعثة مصر المباراة المقامة حاليا في التنس الأرضى "فرق" لتحديد الفائز بذهبية الفرق للرجال.



