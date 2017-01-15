السعودية تستضيف "نزال القرن" في الملاكمة بين جونيور وجوشوا

يعقد غدا /الأربعاء/ بمحافظة الدرعية التابعة للعاصمة السعودية الرياض المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الحاسمة لبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل, والمقررة السبت المقبل بين حامل اللقب "آندي رويز جونيور" ومنافسه حامل اللقب السابق "أنتوني جوشوا", وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية.







يأتي المؤتمر تمهيدا للنزال التاريخي المرتقب على اللقب العالمي والمقرر إقامته تحت شعار "صراع على الكثبان الرملية", وتستضيفه الدرعية التاريخية والعاصمة الأولى للمملكة العربية السعودية أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو. وسيحظى طرفا "نزال القرن" بجولة ثقافية على الدرعية للاطلاع على القيمة التاريخية لها والتي تحمل إرثا تاريخيا لتأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية .





من جهته, أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل, رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن سعادته باستضافة نزال العالم في الملاكمة في السعودية.





وقال - في تصريح - "نفخر بإقامة مناسبة رياضية عالمية متميزة بهذا الحجم في بلدنا, ونعد جميع الزوار من الداخل والخارج باستقبال يليق بقيمة هذا الحدث ومكانته, وتوفير أجواء رائعة ومميزة للملاكمين العالميين وتقديم حدث لا ينسى للجميع".



