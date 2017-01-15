بيرنلي يفوز علي ليستر سيتي 2-1 في الدوري الانجليزي

حقق فريق بيرنلي انتصارا ثمينا علي ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم/ الأحد/ بملعب تيرف مور, في الجولة ال`23 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ليستر عن طريق هارفي بارنيس في الدقيقة 33 وتعادل كريس وود لبيرنلي في الدقيقة 56, وأضاف آشلي ويستوود الهدف الثاني لبيرنلي في الدقيقة 79, وأهدر جيمي فاردي ركلة جزاء لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 68 تصدي لها بوب حارس بيرنلي .

ورفع بيرنلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز ال`14 , وتجمد رصيد ليستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثالث.



