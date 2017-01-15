صبحي يشارك بإجتماع قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات

اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة, إن المرحلة الحالية تشهد فكرا وتطلعات مختلفة خاصة بالرياضة على كافة مستوياتها التقنية والاستراتيجية ضمن خارطة سياسية تتفق مع رؤية الدولة وتحدياتها المختلفة .

مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بالرياضة حاليا يتم وفق قرارات مدروسة على أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال مشاركته,اليوم الاثنين, في اجتماع قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية والذي يترأسه الدكتور كمال درويش , وأمانة الدكتور حسين السمري كما يضم 11 خبيرا في المجالات الأكاديمية في مجال التربية الرياضية , والسادة عمداء كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية وعدد من الخبراء في المجال الرياضي.

ويهدف اجتماع قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات إلى عرض تصورات اللائحة الأكاديمية الموحدة لكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية والتي يصل عددها إلى 27 كلية تغطي كافة محافظات مصر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن أسلوب أداء وزارة الشباب والرياضة يتم بتخطيط وتنفيذ يتوافق مع احتياجات ومتطلبات السوق الحالية والمستقبلية, وواقع الخريطة الرياضية المصرية .

مشيرا إلى الربط المتميز في ذلك المجال بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار , والرياضة التنافسية بما يتمشى مع استراتيجية مصر 2030 والهدف الاستراتيجي الخاص ببناء الإنسان المصري وما يتعلق بممارسة النشء والمواطن المصري للرياضة من مبادرات تنفذها وزارة الشباب والرياضية كالرياضة أسلوب حياة, والصحة العامة بالإضافة إلى رياضة البطولة.

حضر الاجتماع فتحي ندا نقيب المهن الرياضية , حسني غندر رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات , وأشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية .

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