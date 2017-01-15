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أوكوي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الكونغو وأوغندا بكأس افريقيا

أوكوي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الكونغو وأوغندا بكأس افريقيا

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اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019"، إيمانويل أوكوي لاعب منتخب أوغندا كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الكونغو الديمقراطية بالجولة الأولى للمجموعة الأولى للبطولة.

وسجل أوكوي لاعب سيمبا التنزاني هدف أوغندا الثاني ليساهم في فوز فريقه بنتيجة بهدفين للاشئ، ويمنحه أول ٣ نقاط في البطولة، ليتقاسم منتخبي مصر وأوغندا صدارة الترتيب، ولكن الرافعات تتفوق بفارق هدف، وحل منتخبي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في ذيل الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب أوغندا مع زيمبابوي في المباراة القادمة، فيما يواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي الأربعاء المقبل.

وقال أوكوي عقب اختياره أفضل لاعب: "سعيد بالهدف والثلاث نقاط، لكن هدفنا هو العمل كفريق وهو ما نركز عليه خلال البطولة". وأضاف قائلا: "الفوز مهم بالنسبة لنا قبل المباريات القادمة، الآن حققنا الفوز وأصبحنا نشكل تهديدا للمنافسين وسنعمل جاهدين لتحقيق فوز جديد بعدما ودعنا البطولة في 2017 من الدور الأول دون أي انتصار".


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