الأهلي: منع تناول أخبار النادي على مواقع التواصل الاجتماعي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي, في اجتماع انتهى قبل قليل برئاسة محمود الخطيب, منع أعضاء مجلس الإدارة من تناول أخبار النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وحظر الأهلى - على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي - تناول أخبار النادي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور, وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه, وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف, على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها, وذلك عملا بالمادة 9 من اللائحة.

كما تمت الموافقة على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية برئاسة الكابتن محمود الخطيب, رئيس النادي وتضم الدكتور محمود باجنيد أمينا عاما وعضوية كل من; محمد الجارحي وعبد الوهاب محمد توفيق وعبد الهادي القصبي وأنيسة حسونة وخالد مدين وهشام جمال.

وقرر مجلس الأهلي تفويض أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية وهم: إبراهيم الكفراوي لحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة, وطارق قنديل لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش, وجوهر نبيل لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاتحاد كرة اليد, والدكتور مهند مجدي لحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجمباز.