بيرسي تاو: أداء جنوب إفريقيا سيتحسن كثيراً في لقاء ناميبيا

أكد بيرسي تاو مهاجم منتخب جنوب إفريقيا، أن أداء منتخب بلاده، سوف يتحسن بشكل أكبر، في اللقاء الذي سيقام الجمعة على ملعب السلام بالقاهرة، أمام نامبيا، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وكان منتخب "البافانا بافانا" قد خسر مباراته الأولى في إفتتاح مشواره بالبطولة، أمام كوت ديفوار بهدف سجله جوناثان كودجيا مهاجم الأفيال.

ونوه تاو - في تصريح للموقع الرسمي لإتحاد الكرة الجنوب أفريقي - إلى أنه لم يكن في أفضل حالاته المعتادة، إلا أنه سيحاول أن يظهر بشكل أفضل في لقاء الجمعة، وأشار إلى أن خسارة المباراة الماضية، وضع الفريق في موقف صعب، وسوف يعمل الفريق على تصحيح أوجه القصور لديهم.



