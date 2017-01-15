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منتخبا مصر للسلاح والريشة يضيفان ميداليتين ذهبيتين بدورة الألعاب الإف

منتخبا مصر للسلاح والريشة يضيفان ميداليتين ذهبيتين بدورة الألعاب الإف

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حقق منتخب مصر لسلاح (السابر) الميدالية الذهبية لمنافسات دورة الألعاب الإفريقية, المقامة في صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط بالمغرب, وذلك بعد فوز منتخب الرجال في المباراة النهائية على تونس (45-40), حيث لعب للمنتخب محمد عبدالعال ومحمد سامر ومدحت معتز ومازن العرب.

في السياق ذاته, أضاف منتخب الريشة الطائرة ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية, بعد أن توج منتخب زوجي السيدات الذي يضم هادية حسني السعيد وضحى هاني بذهبية الزوجي في الدورة.

يشار إلى أن منتخب الريشة المختلط كان قد توج بالميدالية البرونزية, في وقت سابق, بمدينة كازبلانكا.


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