بالصور..افتتاح المؤتمر الكشفى العربي ال 29 بشرم الشيخ

افتتحت ،صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الكشفى العربى التاسع والعشرين والذى يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.



وتضمنت فعاليات حفل الافتتاح كلمات ترحيبية والإعلان عن أنشطة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرى والعربى والتى يتم تنفيذها تحت مظلة ودعم وزارة الشباب والرياضة.

يقام المؤتمر في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدمج الكامل للشباب العربي في مختلف نواحي الحياة وتطوير استراتيجية عربية جديدة للشباب.

ويأتي انعقاد المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين في ظروف عالمية وإقليمية مختلفة تسعى فيها الدول العربية إلى استعادة استقرارها المنشود والحفاظ عليه، وتعمل جاهدة على بناء دُولها الوطنية على أسس جديدة ومختلفة تكون أكثر استجابة لتطلعات الأجيال الشابة القادمة.

وتم التأكيد على أن مصر تؤمن حكومة وشعبًا بأهمية الدور الذي تلعبه الحركة الكشفية والإرشادية في إعداد المواطن الصالح وتنشئته التنشئة الوطنية السليمة من خلال غرس روح التطوع وخدمة المجتمع، وبث قيم العمل الجماعي، والحفاظ على البيئة وكوكب الأرض بين سائر المنتمين لها، لافتا أن كافة أجهزة الدولة المصرية تحرص على توفير سبل الدعم للحركة الكشفية والإرشادية، والعمل على تطويرها بما يتوافق مع جهود المنظمة الكشفية العالمية.

ويعتبر هذا المؤتمر هو السلطة العليا للحركة الكشفية في الوطن العربي، والذي يشهد مناقشة قضايا هامة أبرزها خطة استراتيجية تنمية الحركة الكشفية في الوطن العربي للأعوام 2021-2023، وانتخابات اللجنة الكشفية العربية، والتجهيز لتنظيم الأحداث الكشفية العالمية حتى عام 2023، وتدور محاوره الرئيسية حول دور الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد تم توفير كافة سبل الدعم لإنجاح فعاليات المؤتمر الحالي، وتنظيم المؤتمر العالمي الـ 42 والمنتدى الكشفي الرابع عشر للشباب في مدينة شرم الشيخ في أغسطس 2020، وهو المؤتمر الأكبر في تاريخ الحركة الكشفية العالمية.















