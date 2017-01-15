مدرب السنغال: مستعدون جيدا لمباراة الجزائر بأمم أفريقيا

أكد أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي لكرة القدم أن فريقه استعد جيدا لمباراة الجزائر والمقرر لها غدا الخميس في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن ساديو ماني سيكون جاهزا للمباراة وسيكون داعما قويا للسنغال.



وقال سيسيه - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باستاد الدفاع الجوي اليوم الأربعاء - إن منتخب بلاده لديه حماس لإرضاء جماهيره والمنتخب مليئ بالكوادر القادرة على صناعة الفارق وإحراز كأس أفريقيا، مشيرا إلى أن عدم فوز الجزائر على السنغال من قبل هي ميزة لـ"أسود التيرانجا".

وأضاف المدير الفني لمنتخب السنغال أن "منتخب أسود التيرانجا سيلعب مباراته ضد الجزائر غدا بأمم أفريقيا بروح هادئة، ولكن نعلم جيدا المنتخب الجزائري وهناك مباراة ثالثة مع كينيا، وعلينا هزيمة كل الفرق".

وشدد على أن منتخب السنغال لم يتأهل بعد وهناك ٣ فرق يمكنها الصعود ولكن الفرصة الأكبر للسنغال والجزائر، متابعا: "يجب علينا الفوز للاستمرار بالمنافسات، ومباراة غد ضد الجزائر شاقة على المستوى البدني، ويجب علينا أن نتحلى بالتواضع".

من جهته ، قال هنري سافيه لاعب منتخب السنغال: "نحن مستعدون لمباراة الجزائر غدا في الجولة الثانية لبطولة أمم أفريقيا، ومن بعدها كينيا.. والجزائر هي العقبة التي تواجهنا في المجموعة الثالثة".

وأضاف سافيه: "علينا القيام بما يلزم للاستمرار في المنافسات وتحقيق الانتصار على الخضر، وكل اللاعبين يركزون جيدا استعدادا لمباراة الغد".



