اليوم..أرمينيا وإيطاليا يلتقيان في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا

يلتقي اليوم الخميس، منتخبا أرمينيا وإيطاليا في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا في تمام الساعة السادسة مساء.

إيطاليا التي تحل ضيفة على أرمينيا اليوم وفنلندا الأحد تتصدر مجموعتها برصيد 12 نقطة، بينما يمتلك منافساها في المباراتين المقبلتين، ست نقاط وتسع نقاط.

وقام المدرب روبرتو مانشيني بإجراء عدة تغييرات على تشكيلة إيطاليا باستبعاد اللاعبين الشابين مويز كين ونيكولو تسانيولو في عقوبة على سلوكهما خلال كأس أوروبا تحت 21 عامًا، كما انضم لورينزو إنسيني مهاجم نابولي إلى قائمة الغائبين للإصابة.

