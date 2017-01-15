دي ليخت: رونالدو طلب مني الانضمام إليه في يوفنتوس

كشف المدافع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت, أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو, طلب منه الانضمام إليه بنادي يوفنتوس الإيطالي عندما قابله بنهائي دوري الأمم الأوروبية.







واشار دي ليخت, حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين "لقد تفاجأت بطلبه الذي أضحكني. ولم أستطع فهمه للوهلة الأولى".





وأضاف مدافع أياكس أمستردام "سأذهب لقضاء إجازتي الآن. وسأفكر بشأن الأفضل بالنسبة لي ثم سأقرر. لكن من المهم بالنسبة للاعب شاب أن يلعب, هذا ما أنا متأكد منه".





ويعد دي ليخت هدفا للعديد من الأندية الأوروبية من أجل التعاقد معه خاصة برشلونة بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع أياكس هذا الموسم بالوصول لنصف نهائي دوري الأبطال, وكذلك مع منتخب الطواحين الهولندية بإنهاء أول نسخة لدوري الأمم الأوروبية في مركز الوصافة بعد الخسارة بهدف نظيف أمام البرتغال في النهائي.



