فوز نوران جوهر ومحمد أبو الغار فى الدور الاول لبطولة سى أى بى للاسكواش

حقق اللاعب محمد أبو الغار واللاعبة نوران جوهر انتصارين مهمين فى إطار الدور الاول لبطولة سى أى بى للاسكواش التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 حتى 14من شهر يونيو الحالى.







ففى منافسات الرجال نجح محمد ابو الغار المصنف الثامن من تحقيق فوزه الاول بعد تغلبه على النيوزيلاندى بول كول المصنف الخامس بشوطين نظيفين وكانت نتيجة الاشواط 11-3 و11-6 فى مباراة استغرقت 27 دقيقة.





وكان ابو الغار قد تلقى الهزيمة فى مباراته الاولى امام على فرج المصنف الاول.





وفى منافسات فردى السيدات حققت نوران جوهر المصنفة السادسة الفوز على المصنفة السابعة الانجليزية سارة جان بيرى بشوطين نظيفين وكانت نتيجة الاشواط 11-8, 11-9 فى مباراة استغرقت34 دقيقة لتحقق فوزها الاول بعد هزيمتها فى المباراة الاولى امام نور الطيب.