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مدرب كينيا: الفوز على تنزانيا سيمكننا من البقاء في بطولة إفريقيا

مدرب كينيا: الفوز على تنزانيا سيمكننا من البقاء في بطولة إفريقيا

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أعرب المدير الفني لمنتخب كينيا سباستيان مينييه عن سعادته بتحقيق أول فوز في بطولة أمم إفريقيا بعد التغلب على تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال مينييه - خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء - إن الفوز سيمكن فريقه من البقاء في البطولة القارية، مضيفًا أنه ظهرت بعض نقاط الضعف ولكنه أجرى تعديلات مكنته من العودة للمباراة وتحقيق الفوز.

وقال مدرب كينيا "لا أستطيع أن أقبل خسارة هذه المباراة، ولا أخشى إشراك لاعبين صغار السن مثل (يانجلي) الذي أفاد الفريق وأثبتنا ذلك اليوم".

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