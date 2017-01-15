منتخب مصر يفوز بالبطولة العربية لكرة السلة للناشئين

نجح المنتخب المصري لكرة السلة للناشئين في الفوز بالبطولة العربية للناشئين تحت 16 عاما والتي استضافتها صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر خلال الفترة من 18 حتى 25 يونيو بعد تغلبه في المباراة النهائية مساء اليوم /الثلاثاء/ على نظيره اللبناني بنتيجة 70-61.



وحول المنتخب المصري تخلفه بفارق 9 نقاط في نهاية الشوط الأول الذي أنهاه المنتخب اللبناني بنتيجة 40-31، وتمكن من التقدم في الشوط الثاني وإنهاء اللقاء لصالحه بفارق تسع نقاط.

وكان منتخب السعودية قد فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 62-54.

يذكر أن البطولة أقيمت بمشاركة 6 منتخبات هي: مصر ولبنان والسعودية وتونس والبحرين وأقيم بينها دوري من دور واحد صعد من خلاله المنتخبات الأربع الأولى للدور نصف النهائي، والتقى الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ليلعب الفائزان على المركزين الأول والثاني والخاسران على المركزين الثالث والرابع.



