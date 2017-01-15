أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تسعى لتخطي جنوب أفريقيا

تختتم اليوم منافسات الدور الأول في بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً المقامة حالياً في مصر، بإقامة فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية.

ويلتقي منتخب نيجيريا مع جنوب افريقيا في الثامنة مساء اليوم بملعب "السلام"،

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً بمشاركة 8 منتخبات حتى يوم 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020.

ويتصدر منتخب جنوب افريقيا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار، بينما يحتل منتخب زامبيا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.



