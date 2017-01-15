مدرب الجزائر يستبعد بلقبلة من قائمة أمم أفريقيا لأسباب انضباطية

قرر المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي استبعاد اللاعب هريس بلقبلة بشكل نهائي عن صفوف المنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية, التي تنطلق بمصر يوم 21 يونيو الجاري لأسباب انضباطية.







واكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم - في بيان اليوم /الأربعاء/ - "إن بلماضي قرر إبعاد لاعب خط الوسط هريس بلقبلة من معسكر الإعداد لكأس أمم أفريقيا, وذلك للحفاظ على الانضباط داخل المجموعة, والذي يعتبره خطا أحمر".





ولم يوضح البيان أسباب استبعاد اللاعب, الذي انضم للمنتخب لأول مرة في مايو الماضي, فيما قام بلماضي باستدعاء لاعب نادي اتحاد الجزائر محمد بن خماسة بدلا من بلقبلة.





وتقع الجزائر في المجموعة الثالثة مع منتخبات : السنغال - كينيا - تنزانيا .







