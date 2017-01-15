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مدرب تنزانيا: نفتقد خبرة اللعب في بطولة إفريقيا

مدرب تنزانيا: نفتقد خبرة اللعب في بطولة إفريقيا

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قال المدير الفني لمنتخب تنزانيا إيمانويل إيمونيكي إن فريقه افتقد الخبرات المناسبة في مباراته أمام منتخب كينيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخسر منتخب تنزانيا أمام كينيا بنتيجة 2-3، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال إيمونيكي - عقب اللقاء - إن فريقه بدأ مباراته ضد كينيا بشكل جيد، ولكن افتقد لاعبوه للخبرة المناسبة، موضحًا أنه رغم الخسارة إلا أنه سعيد بالمشاركة في البطولة الإفريقية.

وأضاف "محظوظون بالتأهل إلى أمم إفريقيا، ولكن فريقي ينقصه الكفاءات والخبرة، الدوري التنزاني يحتاج للتطور وان يكتسب لاعبيه الخبرة من اللعب في خارج الديار".

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