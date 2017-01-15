منتخب السنغال يعلن قائمته النهائية لكأس أمم إفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم ، أليو سيسيه، القائمة النهائية لأسود التيرانجا التي ستشارك في أمم إفريقيا 2019، المقرر تنظيمها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل ، وذلك ضمن فرق المجموعة الثالثة للبطولة التي تضم منتخبات الجزائر وتنزانيا وكينيا.







وجاءت القائمة النهائية للمنتخب السنغالي علي النحو التالي: .. حراسة المرمي: عبدالله ديالو (رين الفرنسي)، ألفريد جوميز (سبال الإيطالي)،إدوارد ميندي (ستاد ريمس الفرنسي). .. خط الدفاع : كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)، موسي واجيه (برشلونة الإسباني)، بابي عبدو سيسيه (أوليمبياكوس اليوناني)، ساليف ساني (شالكه الألماني)، يوسف سبالي (بوردو الفرنسي)، لامين جاساما (جوزيبي التركي)، ساليو سيسيه (فالنسيان الفرنسي)، شيخو كيوتيه (كريستال بالاس الإنجليزي). .. خط الوسط: ألفريد نداي (مالاجا الأسباني)، سانتي نجوم (نانس الفرنسي)، إدريسا جانا (إيفرتون الإنجليزي)- كيبرين داياتا (كلوب بروج البلجيكي)، بابي نداي (جالاتاسراي التركي)، سيدي سار (لورينت الفرنسي)، هنري سافيت (بورصاسبور التركي). .. خط الهجوم: إسماعيلا سار (رين الفرنسي)، كيتا بالدي (إنترميلان الإيطالي)? مباي نيانج (رين الفرنسي)، موسي كوناتي (أميان الفرنسي)، مباي ديانج (جالاتاسراي التركي)، سادا ثيوب (نيم الفرنسي) ، ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي).





كانت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية قد ذكرت مساء أمس الثلاثاء أن المنتخب السنغالي سيتوجه إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل للمشاركة في أمم أفريقيا 2019 .



