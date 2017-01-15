آلان جيريس: سنجري تغييرات على تشكيل تونس لمواجهة مالي بأمم أفريقيا

أكَّد آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، أنَّ مواجهة أنجولا، في افتتاح مشوار "نسور قرطاج" ببطولة أمم أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل (1-1) هي مباراة للنسيان، مؤكدا أنه سيقوم بإجراء تغييرات على تشكيلة تونس لمباراة مالي.

واشار جيريس - في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد التونسي اليوم /الأربعاء/ - "لم نقدم المباراة المطلوبة، أمام أنجولا، ولم نقدم المستوى الذي يتماشى وإمكانيات المجموعة التي لدينا، لقد أقحمت التشكيلة التي تألقت في المباراة الودية ضد كرواتيا، ولو لم أفعل ذلك لقالوا لماذا لم يشرك تلك التشكيلة؟، ما عانيناه أمام أنجولا كان مشكلة جماعية، ولا يمكن للاعب واحد أن يحلها".

وأضاف المدرب الفرنسي: "حتى لو كنا انتصرنا على أنجولا فلا يمكن أن تظنوا بأننا سندخل مباراة مالي، ونقول لسنا بحاجة للفوز، أعتبر أنها نفس الوضعية، والتعادل مع أنجولا لا يغير أي شيء، نحن مطالبون بالفوز على مالي، نطلب مردودًا أفضل من منتخب تونس لأن لديه كل الإمكانيات التي سبق وأظهرها بمناسبات سابقة وعلى اللاعبين أن يكونوا واعين بذلك".

وأوضح جيريس: الأكيد أننا سنقوم بتغييرات ستفرضها المباراة وطبيعتها، المباراة الأولى في البطولة تقدم مؤشرات إيجابية أو سلبية، بالنسبة إلينا لم تكن المؤشرات جيدة، لذلك علينا القيام بتغييرات لإعطاء روح جديدة للفريق".



