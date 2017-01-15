انضمام الكرواتي ريبيتش إلى الميلان مقابل انتقال سيلفا لفرانكفورت

وقع المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش عقد انضمامه إلى نادي "إيه سي ميلان" الإيطالي لمدة عام على سبيل الإعارة قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة تبادلية شملت انتقال المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا للعب في "البوندسليجا".

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الاثنين أن ريبيتش سينضم لدوري "سيري آ" لكنها لن تكون المرة الأولى التي يلعب فيها لناد إيطالي حيث رحل في 2018 من فيورنتينا للانضمام إلى فرانكفورت مقابل 2 مليون يورو.

وسينضم سيلفا في المقابل إلى فرانكفورت رغم مشاركته في فوز الميلان على بريشيا بهدف نظيف أمس الأول السبت, بعدما اجتاز اللاعب, الذي تعرض لمشاكل على مستوى وتر أخيليس, الكشف الطبي في النادي الألماني.



