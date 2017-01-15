اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أجيرى يخفض الحمل التدريبى للمنتخب استعدادًا لأمم إفريقيا

أجيرى يخفض الحمل التدريبى للمنتخب استعدادًا لأمم إفريقيا

تاريخ النشر

قرر خافيير أجيري، المدير الفنى للمنتخب الوطني، النزول بالحمل التدريبى خلال الايام حتى موعد مباراة زيمبابوى المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى افتتاح بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر من 21 الجاري إلى 19 يوليو المقبل.  

كان المنتخب قد أنهى معسكره المغلق ببرج العرب أمس بعد أن خاض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا فاز بهما بهدف على تنزانيا وثلاثة أهداف مقابل هدف على غينيا. 

وشهد معسكر برج العرب زيادة الحمل البدنى لرفع الكفاءة البدنية للاعبين قبل الكان خاصة أن اللاعبين المحترفين الذين حصول على فترات طويلة من الراحة قبل الانضمام للمعسكر.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content