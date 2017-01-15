أجيرى يخفض الحمل التدريبى للمنتخب استعدادًا لأمم إفريقيا

قرر خافيير أجيري، المدير الفنى للمنتخب الوطني، النزول بالحمل التدريبى خلال الايام حتى موعد مباراة زيمبابوى المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى افتتاح بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر من 21 الجاري إلى 19 يوليو المقبل.







كان المنتخب قد أنهى معسكره المغلق ببرج العرب أمس بعد أن خاض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا فاز بهما بهدف على تنزانيا وثلاثة أهداف مقابل هدف على غينيا.





وشهد معسكر برج العرب زيادة الحمل البدنى لرفع الكفاءة البدنية للاعبين قبل الكان خاصة أن اللاعبين المحترفين الذين حصول على فترات طويلة من الراحة قبل الانضمام للمعسكر.







