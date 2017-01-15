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كوسوفو تفوز على بلغاريا 3-2 في تصفيات "يورو 2020"

كوسوفو تفوز على بلغاريا 3-2 في تصفيات "يورو 2020"

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حقق منتخب كوسوفو مفاجأة مدوية في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، بفوزه على نظيره البلغاري (3-2) في عقر داره، في الوقت القاتل.

وأحرز ثلاثية كوسوفو كل من اللاعبين، ميلوت راشيتسا، وفيدات موريكي، وألبا راشاني، في الدقائق الـ (14، 64، 90) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية بلغاريا، كل من اللاعبين، إيفلين بوبوف، ونيكولاي ديميتروف، في الدقيقتين (3-2) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم الإثنين.

وحقق منتخب كوسوفو أول انتصار له في التصفيات، مقابل تعادلين حتى الآن، وبالتالي رفع رصيده إلى 5 نقاط، وتقدم إلى المركز الثالث.

في المقابل، منيت بلغاريا بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل تعادلين، وتشغل المرتبة الرابعة، برصيد نقطتين فقط.

ويتصدر منتخب إنجلترا قائمة المجموعة، بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، من مباراتين، ويليه نظيره التشيكي في المركز الثاني، برصيد 6 نقاط، حصدها من ثلاث مباريات.
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