تنزانيا تفوز على غينيا الاستوائية 2-1 بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

فاز منتخب تنزانيا الأول لكرة القدم على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الملعب الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021".

تقدم بيدرو أوبميانج لغينيا بهدف في الدقيقة 16 لكن سايمون مسوفا تعادل لتنزانيا بهدف في الدقيقة 69، وعاد اللاعب نفسه لإحراز هدف الانتصار في الدقيقة 90، ليحصد المنتخب التنزاني النقاط الثلاث الأولى بالمجموعة التي تضم كذلك منتخبي تونس وليبيا بينما بقت غينيا الاستوائية بلا رصيد من النقاط.

وضمن المجموعة الثامنة التي تحتل الجزائر صدارتها بالفوز بخماسية نظيفة على زامبيا أمس، تعادل منتخب زيمبابوي مع ضيفه البوتسواني اليوم بدون أهداف.



