الكان 2019 في مصر.. ماذا قالوا المدربون عن مباريات اليوم

تقام اليوم مباراتان في اليوم الخامس من نهائيات بطولة الأمم الأفريقية (الكان 2019) التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو القادم بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث يلتقي في المباراة الأولى منتخبا الكاميرون وغينيا بيساو وفي المباراة الثانية منتخبا غانا وبنين لحساب المجموعة السادسة التي تقام مبارياتها في الإسماعيلية، وذلك في ختام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة.



وفيما يلي مقتطفات من أقوال مدربي المنتخبات الأربعة التي ستتنافس اليوم:

الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني للمنتخب الكاميروني: لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الكاميرون، وقدرتهم على الحفاظ على اللقب.. أعرف قدرات وإمكانات منتخب غينيا بيساو وقادر على هزيمته خصوصا بعد تحقيق التجانس بين نجوم الكاميرون الذين تجمعوا داخل معسكرين مغلقين قبل انطلاق البطولة القارية، وخاضوا خلالهما مباريات ودية قوية أبرزها مع منتخبي زامبيا ومالي استفادوا منها جيدًا".

بيسارو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو: نشعر جميعا بالفخر للمشاركة في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019)، خاصة وأنها المشاركة الثانية في نهائيات البطولة القارية.. نسعى لتقديم صورة جيدة لمنتخب غينيا بيساو، رغم صعوبة المواجهة أمام المنتخب الكاميروني (حامل اللقب) في أول مبارياتنا في البطولة، ووجودنا في مجموعة قوية وصعبة.. نعرف منتخب الكاميرون وعناصره القوية، وسنلعب بشكل متوازن هجومًا ودفاعًا أمامهم للخروج بأفضل نتيجة".

الفرنسي ميشيل دوسييه، المدير الفني لمنتخب بنين: مباراتنا أمام غانا صعبمدربون المنتخاة للغاية ولكن ليست سهلة كما يتصور البعض، نعرف قوة المنتخب الغاني القادر على الوصول بعيدا في كل البطولات التي يشارك فيها، لكننا لسنا تحت الضغط وهو ما تحدثت بشأنه مع اللاعبين خاصة وأن في مجموعتنا أيضا أحد الكبار وحامل اللقب وهو منتخب الكاميرون وطموحنا سيقف حتما عند تخطي الأدوار الأولى في ظل مشاركة 24 منتخبا بالنسخة الحالية بينهم عمالقة القارة إلى جوار منتخب مصر منظم البطولة".

كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا: منتخبنا حضر إلى القاهرة لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية الـ"كان 2019"، وليس مجرد تخطي الأدوار الأولى فقط، المباراة الأولى أمام بنين ليست بالسهلة كما يتصور البعض ولكننا سنلعب كل مبارياتنا وكأنها مباراة نهائية ولا بديل فيها عن الفوز، نمتلك فريقا قويا لديه الطموح من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن غانا منذ فترة كما نحتفظ بذكريات رائعة في الإسماعيلية حينما صنعنا التاريخ عندما شاركنا بالأدوار الأولى على أرضها خلال كأس العالم للشباب الذي نظمته مصر في 2009 ونسعى لتحقيق وتكرار الإنجاز".



