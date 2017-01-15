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مصطفى محمد يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة الكاميرون ويتصدر الترتيب

مصطفى محمد يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة الكاميرون ويتصدر الترتيب

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حصل مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم على لقب رجل مباراة الفراعنة والكاميرون، والتي انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل هدف واحد ، في الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدفي الفوز لمنتخب مصر، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة حيث فاز على مالي بهدف وغانا بثلاثة أهداف لهدفين والكاميرون بهدفين لهدف.

واحتل مصطفى صدارة الترتيب برصيد 4 أهداف، حيث سجل هدفا في شباك مالي وغانا وهدفين أمام الكاميرون خلال مباريات الدور الأول بالبطولة ، وتفوق مصطفى محمد على ايفان لاعب الكاميرون صاحب الهدفين في مشوار فريقه بالبطولة.


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