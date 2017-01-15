مصطفى محمد يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة الكاميرون ويتصدر الترتيب

حصل مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم على لقب رجل مباراة الفراعنة والكاميرون، والتي انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل هدف واحد ، في الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدفي الفوز لمنتخب مصر، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة حيث فاز على مالي بهدف وغانا بثلاثة أهداف لهدفين والكاميرون بهدفين لهدف.

واحتل مصطفى صدارة الترتيب برصيد 4 أهداف، حيث سجل هدفا في شباك مالي وغانا وهدفين أمام الكاميرون خلال مباريات الدور الأول بالبطولة ، وتفوق مصطفى محمد على ايفان لاعب الكاميرون صاحب الهدفين في مشوار فريقه بالبطولة.



