ريال مدريد يقدم مهاجمه البرازيلي الجديد رودريجو الثلاثاء المقبل

سيقدم ريال مدريد النجم البرازيلي الشاب، رودريجو سيلفا دي جوز، بملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم الثلاثاء القادم، كلاعب جديد ضمن صفوف الميرينجي بعد انضمامه قادما من نادي سانتوس.







وأن تقديم رودريجو (18 عاما) ستسبق مراسم استقبال جمهور الريال للمدافع الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي، التي ستكون يوم الأربعاء المقبل، بعدما قدم الفريق المدريدي بالفعل صفقتيه الجديدتين أيضا لوكا يوفيتش وإدين هازارد.





ويعد رودريجو واحدا من أكثر المهاجمين الواعدين في العالم ويتوقع منه الكثير مثلما كان الحال مع مواطنه فينسيوس الذي انتقل إلى العاصمة الإسبانية الصيف الماضي.



