نيجيريا تفوز على بوروندي بهدف نظيف في كأس أمم أفريقيا

حقق المنتخب النيجيري فوزًا صعبًا على نظيره البوروندي في لقاء الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تقام فعالياتها بإستاد الإسكندرية.

ويدين منتخب نيجيريا بالفضل في هذا الفوز للبديل أوديون إيجالو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 77 بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته.

بهذه النتيجة حصد النسور الخضر أول ثلاث نقاط ومن المقرر ان تقام المباراة الثانية لهذه المجموعة بين منتخبي غينيا ومدغشقر في تمام العاشرة مساء على نفس الإستاد.