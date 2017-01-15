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اليوم..دجلة يواجه إنبى وديًا فى أخر الاستعدادات لاستئناف الدورى

اليوم..دجلة يواجه إنبى وديًا فى أخر الاستعدادات لاستئناف الدورى

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يخوض فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس مباراة ودية ، مساء اليوم الاثنين أمام إنبى في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الدجلاوى حقق الفوز فى المباراة الودية الماضية التى خاضها أمام الزمالك بنتجية 2/1، وتعد ودية إنبى التى ستقام اليوم هى الأخيرة لدجلة ضمن استعداداته قبل استئناف الدوري ومواجهة نادى مصر في الأسبوع السادس من الدورى.

ومن المنتظر أن يمنح تاكيس جونيس أكثر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة فى ودية إنبى من أجل تجهيزهم جميعًا من الناحية الفنية والبدنية قبل عودة استئناف الدورى.


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