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الإكوادور تفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للشباب

الإكوادور تفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للشباب

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فاز منتخب الإكوادور تحت 20 عامًا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لكأس العالم للشباب، التي تستضيفها بولندا، بعدما تغلب على المنتخب الإيطالي بهدف مقابل لاشيئ.

سجل هدف اللقاء الوحيد وهدف الفوز اللاعب ريتشارد مينا في الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول.

كانت المباراة متكافئة وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي، وفي الدقيقة 93 احتسبت ركلة جزاء للمنتخب الإيطالي نفذها اللاعب أوليفيرا لكن تمكن الحارس الإكوادوري، من التصدي لها، وفي الدقيقة 10 من الشوط الإضافي الأول سجل ريتشارد مينا هدف الفوز للإكوادور.
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