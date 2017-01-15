نيجيريا تستعد للقاء غينيا.. بعد إحتواء أزمة "المكافآت"

نجح الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا، في إنهاء مشكلة مكافآت اللاعبين، الذين هددوا بعدم اللعب ورفضوا التدريب، إلا بعد الحصول علي مكافأة الفوز الأول لهم بالبطولة على فريق بورندي، والتي تقدر قيمتها الفي دولار لكل لاعب، بخلاف بعض المستحقات القديمة.

وبعد إقناع اللاعبين، وافق الفريق على المران، لحين صرف المكافآت، بعد التدريبات مباشرة.

ويستعد منتخب نيجيريا للقاء غينيا غداً/ الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر حتى ١٩ يوليو.



