"نسور قرطاج" تواجه مالي في لقاء مصيري

يستضيف استاد السويس في الرابعة والنصف عصر اليوم/الجمعة، مباراة تونس ومالي في قمة مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

ويتصدر منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على منتخبي تونس وأنجولا، بينما يحتل منتخب موريتانيا المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وتسعى "نسور قرطاج" لمحو الصورة الباهتة التي ظهرت عليها في مباراتها الافتتاحية أمام أنجولا التي إنتهت بالتعادل الإيجابي 1\1.

في المقابل يدخل منتخب مالي مباراة اليوم وسط معنويات بعدما حقق فوزاً عريضاً في بداية مشواره بالمسابقة القارية على موريتانيا بنتيجة 4 – 1، ساعياً لتحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام أنجولا.



