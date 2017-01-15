تريزيجيه: الفوز بنتائج كبيرة ليس مهماً.. والتتويج باللقب هدفنا

أكد محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب المصري في المباراة الافتتاحية بكأس الأمم الإفريقية أن الفوز بنتائج كبيرة ليس مهماً بالنسبة لفريقه بقدر أهمية تحقيق الانتصار في حد ذاته.



وفي إحدي تصريحاته قال تريزيجيه رداً على سؤال حول رغبة الجماهير في الفوز بعدد وافر من الأهداف:"الانتصار أهم، سواء جاء بأهداف غزيرة أو قليلة، لم نواجه منافساً سهلاً".

وأضاف لاعب قاسم باشا التركي:"البطولة ليس بها منتخبات سهلة، هدفنا دائماً هو تحقيق المكسب أكثر من تسجيل عدد كبير من الأهداف لأجل إسعاد الجماهير".

وأنهى تريزيجيه:"إذا نجحنا في تحقيق اللقب سيتسبب ذلك في سعادة غامرة لكل الجماهير، وكل ما نسعى إليه الآن هو إسعاد الشعب المصري".

محمود تريزيجيه سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من زمن اللقاء ليمنح منتخب بلاده فوزاً مهماً وثميناً في ضربة البداية.



