منتخب نيجيريا يتصدر مجموعته بتصفيات الأمم الأفريقية بالفوز على ليسوتو

تصدر المنتخب النيجيري المجموعة الثانية عشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون 2021، بعد فوزه على مضيفه منتخب ليسوتو 4 / 2 في اللقاء الذي جمهما، اليوم الأحد، بملعب سيتسوتو في الجولة الثانية من التصفيات.

تقدم ليسوتو بهدف سجله ماسوابي نكوتو في الدقيقة 11 وتعادل أليكس إيوبي للمنتخب النيجيري في الدقيقة 26 وأضاف صامويل شاكويزي الهدف الثاني في الدقيقة 38، وسجل فيكتور أوسيمين هدفين للمنتخب النيجيري في الدقيقتين 75 و85، قبل أن يسجل شيدوزي أوازيم لاعب منتخب نيجيريا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، حيث تغلب في الجولة الأولى على منتخب بنين 2 / 1، فيما توقف رصيد ليسوتو عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع سيراليون 1/1 في الجولة الأولى.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت فاز منتخب الكونغو على ضيفه منتخب غينيا بيساو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب ألفونس ماسيمبا في الجولة الثانية من المجموعة التاسعة.

سجل ثلاثية الكونغو كلا من برانس ايبارا وجونيور وسيلفيري جانفولا في الدقائق 19 و70 و74، وأصبح رصيد الكونغو 3 نقاط وهو نفس رصيد منتخب غينيا بيساو، ويتصدر منتخب السنغال المجموعة برصيد 6 نقاط، ويقبع منتخب إسواتيني في قاع المجموعة بدون أي رصيد.



