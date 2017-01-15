"الأهلى" يتوج بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة علي حساب قطر

توج النادى الأهلى رجال بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة بعد الفوز على قطر القطرى فى نهائي البطولة التى اقيمت بالمغرب، وجاءت نتيجة الأشواط 1/0 الاهلى ثم 1/1 و تغلب قطر 2/1 ثم 2/0 الاهلى.

وكان الأهلى قد تأهل إلى الدور النهائي بعد الفوز على الفريق البحرينى في قبل النهائي.



وضمت قائمة الاهلى فى البطولة السيد لاشين ومحمد البيلى و عمر شومان، بعد أن قام مجلس الإدارة بترحيل الثنائي خالد عصر وعمر بدير من المغرب.



كما توج الزمالك بلقب البطولة العربية على مستوى السيدات بالفوز على الفريق الجزائري 3/0 لتحصد الفرق المصرية اللقب العربى على مستوى الرجال والسيدات.



