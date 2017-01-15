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"الأهلى" يتوج بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة علي حساب قطر

"الأهلى" يتوج بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة علي حساب قطر

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توج النادى الأهلى رجال بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة بعد الفوز على قطر القطرى فى نهائي البطولة التى اقيمت بالمغرب، وجاءت نتيجة الأشواط 1/0 الاهلى ثم 1/1 و تغلب قطر 2/1 ثم 2/0 الاهلى.

وكان الأهلى قد تأهل إلى الدور النهائي بعد الفوز على الفريق البحرينى في قبل النهائي.

وضمت قائمة الاهلى فى البطولة السيد لاشين ومحمد البيلى و عمر شومان، بعد أن قام مجلس الإدارة بترحيل الثنائي خالد عصر وعمر بدير من المغرب.

كما توج الزمالك بلقب البطولة العربية على مستوى السيدات بالفوز على الفريق الجزائري 3/0 لتحصد الفرق المصرية اللقب العربى على مستوى الرجال والسيدات.


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