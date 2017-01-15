نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ16 بالفوز علي غينيا بهدف نظيف

تغلب المنتخب النيجيري على نظيره الغيني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الامم الافريقية مصر 2019 ليصبح أول المتأهلين الى دور الـ16 للبطولة.

جاء هدف منتخب نيجيريا الوحيد عن طريق كينيث أوميرو في الدقيقة 73 من ضربة رأسية قوية بعدما تلقى عرضية متقنة من موزيس سيمون.

بهذه النتيجة تتصدر نيجيريا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما تجمد غينيا فى المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة وهو نفس رصيد مدغشقر وبوروندي اللذين يلتقيان في الرابعة والنصف عصر غداً الخميس بإستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة ذاتها..



