إيمونيكي يعلن قائمة منتخب تنزانيا لبطولة كأس أمم أفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم إيمانويل إيمونيكي قائمة ال`23, التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.







ونشر الاتحاد التنزاني لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر), اليوم /الأربعاء/, قائمة المدرب النيجيري, والتي ضمت 10 لاعبين محترفين بالخارج إلى جانب 13 محليا.





وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى (آيشي مانولا وميتاتشا مهاتا وأرون كالامبو), وفي الدفاع (حسن رمضان وفنسنت فيليبو وجاديل مايكل وألي متوني ومحمد حسين وكلفين يونداني وإراستو نيوني وأجري موريس), وفي خط الوسط (فيصل سالوم وهيميد ماو ومدثر يحيى وفرانك دومايو وفريد موسى ويحيى زايد), وفي خط الهجوم (رشيد مانداوا ومبوانا ساماتا وتوماس أوليموينجو وجون بوكو وعبد الله موسى وسيمون موسوفا).





وتستهل تنزانيا مشوارها في البطولة الأفريقية ضمن المجموعة الثالثة بمواجهة السنغال في 23 يونيو الجاري, ثم كينيا في 27 من الشهر ذاته, وختامها لدور المجموعات سيكون أمام الجزائر في الأول من يوليو المقبل.



