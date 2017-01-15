نيجيريا تحول تأخرها بهدف أمام بنين إلى فوز ثمين 2-1 بتصفيات إفريقيا

حول منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم, تأخره بهدف أمام ضيفه منتخب بنين, إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1, في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء, على ملعب "أكوا إيبوم", في افتتاح منافسات المجموعة ال`12 من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

تقدم منتخب بنين بهدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق لاعبه ستيفان سيسينون, قبل أن ينجح أصحاب الأرض في قلب الأمور تماما بهدفي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 45 من ضربة جزاء, وصامويل كالو في الدقيقة 63.

الفوز منح منتخب النسور الخضراء أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات القارية, ليتصدر ترتيب المجموعة ال` 12, متفوقا بفارق نقطتين على منتخبي سيراليون وليسوتو, فيما تذيل منتخب بنين الترتيب بون نقاط.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها, تعادل منتخب سيراليون مع ضيفه منتخب ليسوتو بنتيجة 1-1, حيث تقدم منتخب سيراليون بهدف للاعبه كوامي كوي في الدقيقة 77, ثم تعادل الضيوف في الدقيقة 90.



