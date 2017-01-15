اليوم المنتخب الاوليمبي يستعد لمواجهة كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا

يبدأ اليوم الأربعاء منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار يوم الجمعه المقبلة فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر.

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 84 و 89.

ويتضمن تدريب المنتخب المقرر له الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضو مباراة جنوب أفريقيا على أن يؤدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل فى الدور النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .



