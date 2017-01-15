روما يقترب مع التعاقد مع "سمولينج" لاعب مانشستر يونايتيد

ذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا", أن نادي روما اقترب في خطوة مفاجئة من التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتيد كريس سمولينج, مشيرة إلى أن المدافع سينضم لروما في صفقة على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو.





وأضافت أن الصفقة لا تتضمن خيار الشراء, ومن المقرر أن يسافر اللاعب قريبا لإجراء الفحص الطبي ومن ثم التوقيع على عقود انضمامه.

ولفتت الشبكة إلى أن سمولينج يتواجد حاليا في مقر النادي الإنجليزي, لتحديد التفاصيل الأخيرة, وسيطير في الساعات القليلة المقبلة إلى العاصمة روما.





يشار إلى أن اسم نادي روما كان ارتبط بالتعاقد مع دانيلي روجاني (يوفنتوس), أو ديان لوفرين (ليفربول), لتعويض رحيل كوستاس مانولاس, الذي انضم إلى نابولي هذا الصيف.