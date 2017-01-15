تأجيل الطعن على حكم تأييد إجراء انتخابات الزمالك التكميلية 21 أكتوبر

أرجأت المحكمة الإدارية العليا, نظر الطعن المقام من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك -المسقطة عضويته, على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري, بعدم قبول الدعوى المقامة منه لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النادي بالدعوة لانتخابات تكميلية غدا /الخميس/, على 3 مقاعد اعتبرها المجلس شاغرة (مقعد أمين الصندوق, ومقعدي عضوية), لاتخاذ لإجراءات رد هيئة المحكمة, وذلك إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل.

وكان رئيس نادي الزمالك طلب رد هيئة المحكمة الإدارية العليا عن نظرها لطعن هاني العتال على حكم وقف عمومية الغد بالزمالك.

وطالب العتال في دعواه بضرورة وقف هذه الانتخابات لما تتضمنه من مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية, وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعى على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة, ما يعنى تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية, وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.



