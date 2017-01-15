إيفرتون يفوز على ولفرهامبتون 3-2 في الدوري الإنجليزي

حقق نادي إيفرتون فوزا ثمينا على ضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 3-2, في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/, على ملعب "جوديسون بارك" بمدينة ليفربول, ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية إيفرتون, البرازيلي ريشارليسون "هدفان" في الدقيقتين 5 و80, والنيجيري أليكس إيوبي في الدقيقة 12, بينما أحرز هدفي ولفرهامبتون المغربي رومان سايس في الدقيقة 9, والإسباني راؤول خيمينيز في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز, حقق إيفرتون انتصاره الثاني في الدوري الإنجليزي مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة, ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس, فيما فشل ولفرهامبتون في تحقيق أي انتصار بالمسابقة حتى الآن, إذ تلقى اليوم أول هزيمة في الدوري, مقابل ثلاثة تعادلات, ليحتل المركز ال`17 برصيد ثلاث نقاط فقط.



