لوكلير يحذر من المبالغة في توقعات أداء فيراري قبل سباق النمسا

حذر شارل لوكلير سائق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات يوم الخميس من المبالغة في التفاؤل قبل انطلاق سباق جائزة النمسا الكبرى وقال إن فريقه الإيطالي‭‭ ‬‬سيخوض سباقًا عصيبًا آخر مع هيمنة مرسيدس الذي يسعى لتعزيز عدد مرات الفوز إلى 11 انتصارًا على التوالي.

وسيخوض فيراري، أقدم وأنجح فريق في سباقات "فورمولا 1"، السباق على حلبة سبيلبيرج ذات المناظر الخلابة متأخرًا بفارق 140 نقطة عن مرسيدس البطل الذي فاز بجميع السباقات الثمانية هذا العام مع سائقيه البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس.

وأنهى لوكلير، القادم من موناكو ويبلغ من العمر 21 عامًا، السباق الأخير في فرنسا الأحد الماضي في المركز الثالث.

وردًا على سؤال عما إذا كان بإمكان فيراري منافسة مرسيدس على حلبة سبيبيرج المملوكة لرد بول أجاب لوكلير الذي يقضي أول موسم له مع فيراري "في الوقت الحالي ستكون مسألة صعبة للغاية. يبدو أن سائقي مرسيدس يتميزان بسرعة كبيرة للغاية. أظهرا سرعة كبيرة على حلبة لو كاستوليه. أعتقد أننا نركز على أنفسنا ونحاول القيام بأفضل ما يمكن. لكن أقول صادقًا إنه من الصعب جدًا أن نجاريهما".

ويسعى لوكلير لتحقيق أول فوز في مسيرته في "فورمولا 1". وكاد أن يحقق ذلك في السباق الثاني في البحرين حين انطلق من مركز الصدارة لكنه خسر اللقب بسبب مشكلة في المحرك.

وصعد السائق الشاب على منصة التتويج ثلاث مرات وبدا أكثر تفاؤلًا بعد سباق الأحد الماضي الذي أنهى فيه السباق متأخرًا عن بوتاس صاحب المركز الثاني بفارق 0.929 ثانية.

وقال "... أعتقد أننا قدمنا سباقًا جيدًا وأظهرنا أن كل شيء لا يزال ممكنًا. إذا لم يواجه (مرسيدس) مشاكل فإنه سيكون من الصعب علينا منافسته. سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا كما نفعل دائمًا في كل السباقات".

ومن بين الأشياء التي يقول لوكلير إنها تصب في صالح فريقه أن سبيلبيرج واحدة من أقصر الحلبات وتذكره بالفترة التي كان ينافس فيها في سباقات الكارتينج.

وقال "أستمتع بالقيادة هنا".

وردًا على سؤال عن لقب البطولة أجاب لوكلير إن فيراري لن يستسلم إلا إذا خسر اللقب من الناحية الحسابية.