الصربي «ديوكوفيتش» يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على تصدره للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، والذي لم يشهد أي تغيير في المراكز العشر الأولى.

وتصدر ديوكوفيتش الترتيب برصيد 12,415 نقطة، تلاه الإسباني رافائيل نادال برصيد 7,945 نقطة، ثم السويسري روجر فيدرر برصيد 6,620 نقطة، فيما جاء النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 4,595 نقطة، بينما حل الألماني ألكسندر زفيريف خامسا برصيد 4,405 نقاط.

واحتل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المركز السادس برصيد 4,215 نقطة، تبعه الياباني كي نيشيكوري بالمركز السابع برصيد 4,040 نقطة، ثم الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز الثامن برصيد 3,610 نقاط، فيما حل الروسي كارين خاشانوف تاسعا برصيد 2,980 نقطة، بينما احتل الإيطالي المركز العاشر برصيد فابيو فونيني: 2,785 نقطة.



