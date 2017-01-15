السويد تفوز على رومانيا بهدفين نظيفين وتتأهل لبطولة أوروبا 2020

تأهلت السويد إلى بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بعد أن سجل ماركوس بيرج وروبن كويسون هدفين في انتصار 2-0 على رومانيا يوم الجمعة.

وبهذه النتيجة احتلت السويد المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة. وتتصدر إسبانيا، التي حجزت الشهر الماضي مكانها بالفعل في النهائيات، المجموعة برصيد 23 نقطة من تسع مباريات بعد أن سحقت مالطا 7-0. وتحتل رومانيا المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

وضع المهاجم بيرج السويد في المقدمة بعد أن سجل هدفه الدولي رقم 21 والذي جاء بضربة رأس عقب تمريرة عرضية في الدقيقة 18.

وحسم لاعب الوسط كويسون المباراة بإنهاء رائع لهجمة بعد 16 دقيقة أخرى.

وواصل الفريق الزائر هيمنته بعد الاستراحة وسدد البين ايكدال في العارضة في منتصف الشوط الثاني.

وأوقف الحكم المباراة لنحو دقيقتين في الشوط الثاني بعد سماع هتافات عنصرية من المدرجات وتم تحذير الجماهير عبر الإذاعة الداخلية.