نادال يتوج بلقب امريكا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة فى تاريخه

توج الإسباني رافاييل نادال، للمرة الرابعة في تاريخه ببطولة أمريكا المفتوحة لتنس الرجال "ختام بطولات جراند سلام" الكبرى الأربع، عقب الفوز على الروسي دانييل ميدفيديف.

واستطاع المخضرم الإسباني، المصنف الثاني عالميا، في التغلب على اللاعب الروسي، المصنف الخامس عالميا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 7-5 و6-3 و 5-7 و4-6 و6-4 في مباراة استغرقت اكثر من خمس ساعات.

يعتبر هذا اللقب هو اللقب الرابع لنادال ببطولات أمريكا المفتوحة بعد أعوام 2010 و2013 و2017 واللقب الـ19 ببطولات جراند سلام الأربع الكبرى وأصبح على بعد لقب وحيد من رقم السويسرى روجر فيدرير القياسي الأكثر تتويجا ببطولات جراند سلام الكبرى فى التاريخ بواقع 20 لقبا.



