جيانا فاروق تتوجه إلى اليابان للمشاركة ببطولة "البريميرليج" للكاراتيه

غادرت لاعبة منتخب مصر للكاراتية جيانا فاروق القاهرة اليوم إلى اليابان للمشاركة في بطولة (البريميرليج) والتى تستضيفها طوكيو خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر الجاري ويعقب البطولة إقامة معسكر تدريبي .

ووجهت جيانا فاروق شكرها للجهود المبذولة من كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصري للكاراتية وأعضاء مجلس الإدارة والبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي تنتمى إليه, والروابط الرياضية الوكيل الحصري لها.

وكانت جيانا قد حصلت على البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية والتي استضافتها المغرب مؤخرا وسبقها ذهبية بطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي في بتسوانا في يوليو الماضي.



