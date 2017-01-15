اليوم ..انطلاق البطولة الأفريقية للسلاح فى مالى بمشاركة مصرية

تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات البطولة الأفريقية للسلاح التى تقام بمالى وتستمر حتى يوم 28 يونيو الجارى بمشاركة الفراعنة فى مختلف الأسلحة.

وكات البعثة المصرية توجهت إلى مالى فى الساعات الأولى من صباح السبت الماضى استعداداً لخوض المنافسات الأفريقية برئاسة عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد اللعبة.

وكان عبد المنعم الحسينى أكد من قبل هذه البطولة كان محددا لها يوم 8 يونيو وتم إخطار الاتحاد المصرى بموعد جديد من 18 وحتى 24 من نفس الشهر قبل أن يتم الاستقرار على بدئها يوم 24.



