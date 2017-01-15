رفض محمد صلاح الإنتقال لريال مدريد يتصدرعناوين الصحف الإنجليزية

أهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الأحد، بالعديد من القضايا الرياضية فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وإن تصدرها رفض نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" الانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي أو ريال مدريد الإسباني في صفقة كانت ستتكلف 150 مليون جنيه استرلينى .





وقالت صحيفة ميل أون صنداي في عنوان لها "صلاح يرفض الانتقال لريال مدريد أو يوفنتوس في صفقة تتكلف 150 مليون إسترليني لكنه سيبحث مستقبله مع ليفربول فى نهاية الموسم القادم".





في الوقت نفسه أكدت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد قد يضطر لتعديل راتب مهاجمه ماركوس راشفورد إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لتحصينه من الانتقال لريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين.





فيما علقت الصحف على هزيمة الأرجنتين في مباراتها الأولى في كوبا أمريكا فجر اليوم قائلة "الكابوس يبدأ,أرجنتين ميسي تتلقى الهزيمة أمام كولومبيا بهدفين نظيفين فى كوبا أمريكا". من جانبها ..





قالت صحيفة ميرور في عنوانها الرئيسي "عام آخر فقط يدفع ليفربول لرفع حالة التأهب للحالة القصوى بعدما قرر "مو صلاح" تأجيل قرار الرحيل لنهاية الموسم القادم, ورفض الانتقال لريال مدريد أو يوفنتوس في صفقة قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني.





كما أبرزت صحيفة صن تحرك مانشستر يونايتد لتحصين راشفورد من مغريات عملاقى أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة بالعمل على رفع راتبه إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. وعلقت على هزيمة الأرجنتين قائلة "معاناة ميسى تبدأ مع هزيمة راقصي التانجو من كولومبيا بهدفيى مارتينيز وزاباتا".





وكشفت صحيفة ديلى ستار عن دخول ناديي توتنهام الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في صراع لضم تانجوي ندومبي نجم ليون الفرنسي في صفقة تصل قيمتها إلى 70 مليون جنيه إسترليني.





وكشفت الصحيفة عن تحرك مانشستر يونايتد لتأمين نجمه راشفورد من مغريات عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة برفع راتبه الأسبوعي.